Alems publica nome de deputados que formam comissões da Casa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou, nesta quinta-feira (20), o nome dos deputados federais escolhidos para as presidências e vice-presidências de doze comissões permanentes e uma comissão especial da Terceira Sessão Legislativa da Décima Segunda Legislatura.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação será presidida pelo deputado estadual Caravina (PSDB), com Junior Mochi (MDB), Pedrossian Neto (PSD), Caravina (PSDB), Paulo Duarte (PSB) e Neno Razuk (PL) ocupando as demais posições.

Já a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira será presidida pelo deputado Marcio Fernandes (MDB) e vice-presidida pelo deputado Zé Teixeira (PSDB), com Antonio Vaz (Republicanos), Marcio Fernandes (MDB), Zé Teixeira (PSDB), João Henrique (PL) e Zeca do PT (PT) também fazendo parte da comissão.

Os deputados Lucas de Lima (PL) e Caravina (PSDB) serão, respectivamente, o presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde, com Antonio Vaz (Republicanos), Junior Mochi (MDB) e Lia Nogueira (PSDB) integrando a comissão.

Lidio Lopes (Sem Partido) foi eleito presidente e o deputado Renato Câmara (MDB) vice-presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, que é composta pelos deputados Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Roberto Hashioka (União) e Neno Razuk (PL).

A Comissão de Serviço Público, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração será presidida pelo deputado Roberto Hashioka (União), com Gleice Jane (PT) como vice-presidente e os deputados Marcio Fernandes (MDB), Coronel David (PL) e Lucas de Lima (PL) como demais membros.

A Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária elegeu o deputado estadual João Henrique (PL) como presidente e Caravina (PSDB) vice-presidente. Fazem parte do grupo Renato Câmara (MDB), Jamilson Name (PSDB) e Zeca do PT (PT).

Junior Mochi e Professor Rinaldo Modesto foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, com Roberto Hashioka, Mara Caseiro (PSDB) e Gleice Jane como demais integrantes.

Para a Comissão de Controle da Eficácia Legislativa e Legislação Participativa, foram eleitos para presidente o deputado Londres Machado (PP) e vice-presidente Jamilson Name, com Marcio Fernandes, Junior Mochi e Zé Teixeira integrando o quadro de parlamentares.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável será presidida por Renato Câmara e vice presidida por Luca de Lima, com Paulo Duarte, Neno Razuk e Zeca do PT sendo os demais integrantes.

A Comissão de Segurança Pública e Defesa Social será presidida por Coronel David (PL) e vice presidida por Caravina, com demais membros os parlamentares Pedrossian Neto, Zé Teixeira e Roberto Hashioka.

Para a Comissão de Assistência Social e Seguridade Social, foram eleitas as deputadas estaduais Lia Nogueira como presidente e Mara Caseiro como vice-presidente. Também integram o grupo os deputados Londres Machado, Paulo Duarte e Lidio Lopes.

Por fim, a Comissão Especial de Reforma Constitucional, que é uma comissão temporária, será presidida por Jamilson Name (MDB) e vice presidida pelo Professor Rinaldo Modesto (Podemos), com participação de Londres Machado (PP), Caravina (MDB) e Zeca do PT (PT).

