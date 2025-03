Alems vai cobrar duplicação de trecho da BR-163, diz Gerson Claro

O deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), informou que a Casa vai cobrar da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) a antecipação do cronograma de investimento na BR-163 na repactuação do contrato com a CCR MSVia.

Gerson anunciou o posicionamento da Alems durante participação na Expocanas, em Nova Alvorada do Sul, e relatou o engajamento do parlamento estadual na luta por melhorias na rodovia, que é uma das principais do Estado e só recebeu 174 km de duplicação em seus 11 anos de concessão.

Será cobrado, para os próximos 4 anos, a duplicação do trecho Campo Grande/Nova Alvorada do Sul /Dourados.

“Os deputados têm feito audiências públicas, estiveram no Tribunal de Contas da União e na ANTT, a Assembleia cobrou judicialmente o cronograma de investimentos da concessionária. O governador Eduardo Riedel e a bancada federal também estão empenhados para que neste trecho, que registra um grande fluxo de caminhões e carros de passeio, a duplicação saia do papel e onde seja preciso, haja abertura de terceira pista”, explicou.

O deputado afirmou que a população sul-mato-grossense não vai mais tolerar o pagamento de pedágio sem que haja obras que garantam fluidez e segurança no tráfego da rodovia. “A repactuação da concessão foi a alternativa que melhor atendeu as necessidades do Estado que tem atraído grandes investimentos privados, que permitiram a Mato Grosso do Sul alcançar índices de crescimento acima da média. Abrir licitação para uma nova concessão poderia atrasar os investimentos na rodovia que se não forem feitos, haveria o risco de um apagão logístico”, comentou.

