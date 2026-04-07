Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc

O Governo de Mato Grosso do Sul nomeou Alex Marcel Melloto para o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. A designação, em cargo de comissão de Administração Superior e Assessoramento (CCA-00), tem efeito a partir de 1º de abril de 2026.

Melloto atuará na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, inovação e fortalecimento das cadeias produtivas no Estado, ocupando o lugar de Artur Falcette, agora nomeado como secretário da pasta.

Com experiência em gestão, ele também teve atuação de destaque na Fundação MS, onde participou da expansão institucional e desenvolveu competências em liderança, organização e articulação com o setor produtivo.

A nomeação ocorre após mudanças recentes na estrutura da pasta, com a saída do então secretário Jaime Verruck, que deixou o cargo para disputar as eleições de 2026.

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