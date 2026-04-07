Menu
Menu Busca terça, 07 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Política

Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc

Nomeação passa a valer desde 1º de abril e reforça continuidade administrativa na pasta

07 abril 2026 - 16h33Taynara Menezes    atualizado em 07/04/2026 às 16h34

O Governo de Mato Grosso do Sul nomeou Alex Marcel Melloto para o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. A designação, em cargo de comissão de Administração Superior e Assessoramento (CCA-00), tem efeito a partir de 1º de abril de 2026.

Melloto atuará na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, inovação e fortalecimento das cadeias produtivas no Estado, ocupando o lugar de  Artur Falcette, agora nomeado como secretário da pasta.

Com experiência em gestão, ele também teve atuação de destaque na Fundação MS, onde participou da expansão institucional e desenvolveu competências em liderança, organização e articulação com o setor produtivo.

A nomeação ocorre após mudanças recentes na estrutura da pasta, com a saída do então secretário Jaime Verruck, que deixou o cargo para disputar as eleições de 2026. 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

E-título pode ser utilizado no dia da votação
Política
Eleitores têm até 6 de maio para tirar ou regularizar o título para as Eleições 2026
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota eleição de diretores e alimentação inclusiva nas escolas
Sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa às 9h
Política
Deputados votam inclusão da Expogenética no calendário oficial de MS
Flávio Bolsonaro e Azambuja
Política
Flávio Bolsonaro deve vir à Capital nesta quinta-feira
Eleições serão no dia 4 de outubro
Política
Prazo eleitoral acaba e disputa entra em nova fase rumo às convenções
Jorge Messias, indicado ao STF pelo presidente Lula
Política
Indicação de Jorge Messias para o STF chega ao Senado
Com a nova filiação e o anúncio antecipado, Daciolo tenta mais uma vez viabilizar seu nome
Política
Glória a Deus! Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência
Senador Nelsinho Trad
Política
Nelsinho mantém apoio a Caiado e descarta conflito com irmão do PT
Marquinhos assina filiação ao lado de Marcelo Bluma
Política
Pré-candidato, Marquinhos Trad tem aval do PDT em MS e oficializa ida ao PV
Ministro emitiu uma nota sobre o tema
Política
Fachin rebate relatório de comitê dos EUA sobre liberdade de expressão

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira