Alexandre Magno deve ser indicado pelo MPMS para vaga no CNMP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deve indicar o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Jurídico, Alexandre Magno Benites de Lacerda, para concorrer a uma das três vagas dos Ministérios Públicos dos Estados no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A votação foi realizada na semana passada, sexta-feira (25) de forma híbrida (online e presencial), obteve 93,24% de apoio dos membros.

A Comissão Eleitoral, responsável pela escolha do representante para o biênio 2026/2028, foi composta pelos Procuradores de Justiça Gerardo Eriberto de Morais e Rogério Augusto Calábria de Araújo, além das Promotoras de Justiça Bianka Karina Barros da Costa e Camila Augusta Calarge Doreto.

Com a votação confirmada, o Procurador-Geral de Justiça, Romão Milhan Ávila Júnior, encaminhará o nome de Lacerda ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG). O CNPG, por sua vez, realizará a eleição final para escolher os três representantes dos Ministérios Públicos dos Estados no CNMP.

Após a escolha, os nomes aprovados serão enviados ao Senado Federal para sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, se aprovados, seguirão para votação no plenário. O processo será finalizado com a nomeação pelo presidente da República e a publicação no Diário Oficial da União (DOU).

