Alunos podem ter aferição de temperatura obrigatória na volta às aulas

O deputado estadual, Marçal Filho (PSDB) apresentou na quinta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Mato Grosso doSul, o Projeto de Lei 133/2020 que dispõe sobre a implantação de medidas para a detecção de Coronavírus no retorno das aulas presenciais dos alunos da rede Estadual de Ensino públicas e privadas, no Mato Grosso do Sul.

O projeto propõe que no retorno das atividades presenciais será obrigatória a realização de medição de temperatura, diariamente, de todos os alunos, professores e funcionários em geral no momento da chegada às escolas, a fim de detectar eventuais casos suspeitos da doença e minimizar riscos de disseminação.

O deputado afirma que “quando da retomada das atividades escolares presenciais, será necessário intensificar as ações voltadas a minimizar os riscos de transmissão e disseminação da doença, para que não ocorra novo surto”. De acordo com o deputado, o objetivo é “resguardar docentes, alunos, funcionários e todas as pessoas que contribuem e são responsáveis para a boa organização e funcionamento das instituições de ensino”.

