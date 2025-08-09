Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Análise de punições que incluem deputados de MS deve ser entregue na próxima semana

A Corregedoria deve entregar o parecer na quarta-feira (13) para decisão da Mesa Diretora

09 agosto 2025 - 14h33Sarah Chaves

O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), afirmou que até quarta-feira (13), apresentará à cúpula da Casa os pareceres sobre os processos disciplinares contra 14 parlamentares do PL, PP e Novo, que foram encaminhadas na última sexta-feira (8), por terem realizado o bloqueio dos trabalhos no plenário em manifestação pró-Bolsonaro.

Coronel explicou que, após o recebimento formal das denúncias, na segunda-feira (11), será aberto um prazo de 48 horas para que ele se manifeste sobre os pedidos de suspensão e cassação. Ou seja, o parecer deve ser entregue até quarta.

A análise da Corregedoria será submetida à Mesa Diretora, que poderá recomendar a suspensão imediata dos deputados. Caso o pedido seja acatado, o Conselho de Ética tem até três dias úteis para avaliar a decisão.

Diego Coronel também pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir as denúncias e a possível aplicação de um rito sumário para suspender os parlamentares antes do julgamento no Conselho de Ética.

Até agora, 14 deputados, incluindo Marcos Pollon do PL de Mato Grosso do Sul,  estão sob investigação, com a possibilidade de mais parlamentares se tornarem alvos da análise conforme os detalhes da ocupação do plenário forem avaliados.

Além dos 14 deputados bolsonaristas, também foi representado uma solicitação contra a petista Camila Jara, por "quebra de decoro", após episódio em que Nikolas Ferreira cai ao ser esbarrado pela parlamentar. A representação foi apresentada pelos deputados Marcel Van Hattem (Novo), e Sóstenes Cavalcante (PL), à Corregedoria.

A lista inclui:
 - Paulo Bilynskyj (PL-SP)

 - Júlia Zanatta (PL-SC)

 - Zé Trovão (PL-SC)

 - Marcel Van Hatten (Novo-RS)

 - Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

 - Nikolas Ferreira (PL-MG)

 - Zucco (PL-RS)

 - Allan Garcês (PL-TO)

 - Caroline de Toni (PL-SC)

 - Marco Feliciano (PL-SP)

 - Bia Kicis (PL-DF)

 - Domingos Sávio (PL-MG)

 - Carlos Jordy (PL-RJ)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Lula na 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável
Política
Lula defende cassação de deputados que ocuparam Mesa da Câmara
Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado
Política
TCU pede que Câmara investigue possível uso indevido de recursos por Eduardo Bolsonaro
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no Tijuca
Camila Jara e Marcos Pollon
Política
Camila Jara e Pollon estão na mira de representações na Corregedoria da Câmara
Fotos: Ponta Porã News
Polícia
Feminicídio na fronteira: jovem paraguaia é encontrada morta em cova em Bela Vista
Pedro Kemp, Vander Loubet, Vladimir Ferreira e Gleice Jane
Política
PT anuncia entrega de cargos no Governo de MS
Bolsonaro
Política
Bolsonaro aciona STF para ampliar lista de visitas para Dia dos Pais
Comitiva de MS na Missão Ásia.
Política
Riedel destaca oportunidades estratégicas na Índia durante 1ª etapa da Missão Ásia
Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Política
Instalada comissão do Senado com liderança sul-mato-grossense sobre tarifa dos EUA
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande