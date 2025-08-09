Análise de punições que incluem deputados de MS deve ser entregue na próxima semana

O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel (PSD-BA), afirmou que até quarta-feira (13), apresentará à cúpula da Casa os pareceres sobre os processos disciplinares contra 14 parlamentares do PL, PP e Novo, que foram encaminhadas na última sexta-feira (8), por terem realizado o bloqueio dos trabalhos no plenário em manifestação pró-Bolsonaro.

Coronel explicou que, após o recebimento formal das denúncias, na segunda-feira (11), será aberto um prazo de 48 horas para que ele se manifeste sobre os pedidos de suspensão e cassação. Ou seja, o parecer deve ser entregue até quarta.

A análise da Corregedoria será submetida à Mesa Diretora, que poderá recomendar a suspensão imediata dos deputados. Caso o pedido seja acatado, o Conselho de Ética tem até três dias úteis para avaliar a decisão.

Diego Coronel também pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir as denúncias e a possível aplicação de um rito sumário para suspender os parlamentares antes do julgamento no Conselho de Ética.

Até agora, 14 deputados, incluindo Marcos Pollon do PL de Mato Grosso do Sul, estão sob investigação, com a possibilidade de mais parlamentares se tornarem alvos da análise conforme os detalhes da ocupação do plenário forem avaliados.

Além dos 14 deputados bolsonaristas, também foi representado uma solicitação contra a petista Camila Jara, por "quebra de decoro", após episódio em que Nikolas Ferreira cai ao ser esbarrado pela parlamentar. A representação foi apresentada pelos deputados Marcel Van Hattem (Novo), e Sóstenes Cavalcante (PL), à Corregedoria.

A lista inclui:

- Paulo Bilynskyj (PL-SP)

- Júlia Zanatta (PL-SC)

- Zé Trovão (PL-SC)

- Marcel Van Hatten (Novo-RS)



- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

- Nikolas Ferreira (PL-MG)

- Zucco (PL-RS)

- Allan Garcês (PL-TO)

- Caroline de Toni (PL-SC)

- Marco Feliciano (PL-SP)

- Bia Kicis (PL-DF)

- Domingos Sávio (PL-MG)

- Carlos Jordy (PL-RJ)

