Ao lado de Adriane Lopes, Miglioli assume a Sisep

Ednei Marcelo Miglioli tomou posse hoje (7), como o novo secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) da prefeitura de Campo Grande. A solenidade acontece um dia depois da nomeação ter sido publicada na edição do Diário Oficial (Diogrande), de segunda-feira (6) e assinado pela prefeita Adriane Lopes.

Durante sua explanação, dando boas vindas ao novo secretário, Adriane comentou que Miglioli entrou na equipe para somar. “Estamos aqui para que a gente possa avançar pensando na Campo Grande que tanto esperamos, com novos projetos, andamento das obras e aquilo que a população tem esperado de todos nós. O Marcelo chega para somar a nossa equipe para que juntos possamos buscar resolutividade para as situações da nossa cidade”, disse a prefeita.

Hoje, o novo secretário da Sisep irá se inteirar da situação das obras da Capital e junto com a equipe pegar os projetos em andamento, para dar o parecer técnico. As prioridades, no entanto, já foram elencadas de acordo com as solicitações feitas pela população.

“Apresentamos os projetos prioritários para o Marcelo, para que ele possa tomar a frente e fazer o direcionamento corretos, porque queremos fazer entregas para a população de Campo Grande. Além de somar, a vinda do Marcelo deve servir também para acelerar alguns processos”, finalizou Adriane.

Miglioli comentou que quando recebeu o convite para assumir a pasta, a prefeita apresentou o que pretende fazer por Campo Grande. “A Capital não é mais uma cidade para se ‘olhar para o próprio umbigo’. A cidade precisa de um planejamento de curto, médio e longo prazo. Vamos trabalhar em equipe, fazendo o máximo de transformações possíveis para melhorar a nossa Capital”.

Apesar disso, por conta do curto tempo antes das eleições de 2024, o secretário destacou que não haverá tempo hábil para fazer algumas obras estruturantes.

