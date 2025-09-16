Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

AO VIVO - Câmara discute PEC das Prerrogativas; acompanhe

Proposta prevê autorização da casa ou do Senado para o STF processar deputado ou senador

16 setembro 2025 - 17h32Taynara Menezes    atualizado em 16/09/2025 às 17h32

A Câmara dos Deputados iniciou, na tarde desta terça-feira (16), a discussão e analise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, que prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador.

A PEC, batizada pelos parlamentares de PEC das Prerrogativas, ainda está pendente de parecer do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA).

O texto original, do deputado licenciado e atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), também proibia o afastamento do parlamentar por medida cautelar judicial.

Acompanhe: 

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A defesa de Bolsonaro encaminhou ao STF um relatório médico
Política
Bolsonaro é levado ao hospital após quadro de mal-estar
A Guia de Trânsito Animal é o documento oficial brasileiro exigido para o transporte de animais
Política
Projeto de lei prevê isenção da taxa de GTA para animais em eventos rurais
Márcio Sampaio Ocampos usou a tribuna -
Política
Empresário critica corredor de ônibus na rua Bahia e defende retorno da terceira faixa
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Política
Câmara pode aprovar PEC que amplia imunidade de parlamentares na Justiça
Imagem Ilustrativa
Política
Vereadores analisam PL que garante bebedouros em praças e parques na Capital
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
Política
Projeto que garante mais transparência em entregas será votado nesta terça na ALEMS
Cão estava em clara situação de abandono
Política
Dourados fecha o cerco contra tutores que cometem 'abandono disfarçado' de animais
Flávio César foi recebido no Ministério da Fazenda espanhol
Política
MS reforça liderança no debate tributário internacional durante visita a Madri
Bolsonaro está em prisão domiciliar cautelar
Política
Advogado aponta obstáculos para prisão de Bolsonaro e vê anistia como improvável
Ex-prefeito de Maracaju, Celso Luiz da Silva Vargas -
Interior
Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso irregular de fundos previdenciários

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira