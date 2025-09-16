AO VIVO - Câmara discute PEC das Prerrogativas; acompanhe

Taynara Menezes atualizado em 16/09/2025 às 17h32

A Câmara dos Deputados iniciou, na tarde desta terça-feira (16), a discussão e analise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, que prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador.

A PEC, batizada pelos parlamentares de PEC das Prerrogativas, ainda está pendente de parecer do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA).

O texto original, do deputado licenciado e atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), também proibia o afastamento do parlamentar por medida cautelar judicial.

