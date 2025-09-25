AO VIVO: "Careca do INSS" presta depoimento à CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades em aposentadorias pagas pelo INSS ouve nesta quinta-feira (25) Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ele é apontado como articulador do esquema investigado.

Antunes comparece ao Senado após obter habeas corpus do ministro André Mendonça, que autorizou sua participação na comissão, mesmo cumprindo prisão preventiva determinada a pedido da Polícia Federal. O lobista está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 12 de setembro, suspeito de envolvimento em pagamento de propina a servidores do INSS.

Durante a operação Sem Desconto, a PF apreendeu 14 veículos relacionados a Antunes, avaliados em cerca de R$ 6,3 milhões, em três fases distintas da investigação. Acompanhe ao vivo o depoimento da CPMI do INSS:

