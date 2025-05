AO VIVO: Justiça Eleitoral analisa recurso contra Adriane Lopes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) julga nesta terça-feira (20) um recurso eleitoral que pede a cassação dos mandatos da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e da vice-prefeita, Camilla Nascimento de Oliveira (PP).

A ação foi proposta pelos diretórios municipais do Democracia Cristã (DC) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à cassação, apontando indícios de compra de votos na última eleição municipal.

Durante o julgamento, o pedido pode ser considerado improcedente, encerrando o processo no âmbito do TRE-MS. No entanto, ainda há possibilidade de recursos, tanto por parte dos autores quanto das "rés", ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dependendo do resultado.

O processo está listado como item dois da pauta, sob o número RECURSO ELEITORAL nº 0600364-30.2024.6.12.0036. A sessão é transmitida ao vivo pelo canal oficial do TRE-MS no YouTube; assista:

