Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Política

AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado

Proposta que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

17 dezembro 2025 - 09h36Vinícius Santos
Plenário do Senado Federal - Plenário do Senado Federal -   (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)
Dr Canela

Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado analisam o chamado PL da Dosimetria (PL 2.162/2023), que será o único item da pauta da comissão.

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada do dia 10 de dezembro e tem como relator na CCJ o senador Esperidião Amin (PP-SC). A proposta altera dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal, especialmente no que diz respeito às regras de cumprimento de pena. 

O projeto também pode resultar na redução de penas de condenados por crimes contra a democracia, incluindo os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e em tentativas de ruptura institucional ocorridas no fim de 2022.

O texto cria novos dispositivos que modificam a forma de cálculo das penas quando várias infrações do mesmo tipo ocorrerem dentro de um único contexto.

Atualmente, a legislação permite que o juiz some as penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento, por meio do chamado concurso material, o que resulta em um tempo final de prisão mais elevado.

O projeto de lei proíbe essa soma automática e estabelece que, quando as condutas estiverem relacionadas a um mesmo episódio, deverá ser aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem a acumulação independente das penas.

Na prática, a mudança pode reduzir a pena final de condenados por diversos enquadramentos dentro do mesmo ato golpista, inclusive em processos já julgados ou ainda pendentes relacionados à tentativa de golpe de Estado em 2022 e 2023. Entre os casos citados estão os processos que envolvem o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e outros participantes dos atos.

O texto também cria uma regra específica de redução de pena para crimes cometidos em contexto de multidão. Nessas situações, quem não tiver financiado nem liderado as ações poderá ter a pena reduzida de um terço a dois terços. Veja ao vívo: 

 

Proposta vai ao Plenário do Senado se aprovada na CCJ

Caso seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue para o Plenário do Senado nesta quarta-feira (17). A sessão deliberativa do Plenário está marcada para as 14h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Augusto Heleno
Política
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Política
Relator muda texto do PL da Dosimetria para limitar alcance
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Neno Razuk (PL) -
Justiça
Deputado estadual Neno Razuk é condenado por crimes ligados ao jogo do bicho em MS
Foto: Saul Schramm
Política
Deputados votam criação da microrregião de Saneamento em MS
O levantamento indica ainda que Lula venceria outros pré-candidatos em segundo turno
Política
Em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, presidente lidera segundo turno, aponta pesquisa
Greve inicou nesta segunda-feira
Política
Greve dos motoristas 'ameaça' até R$ 58 milhões por dia na indústria, aponta FIEMS
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Política
Moraes vota pela condenação de cinco réus por trama golpista ligada a Bolsonaro
Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB)
Política
VÍDEO: Papy fala sobre incapacidade da prefeitura e critica intervenção do Consórcio Guaicurus

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande