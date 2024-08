AO VIVO: Sabatina JD1 - Jorge Batista

Ao vivo diretamente do estúdio do JD1 Notícias, o candidato à prefeitura de Campo Grande, Jorge Batista (PCO), que fala sobre seu plano de governo se eleita nas Eleições Municipais 2024.

Assista:

Sabatina JD1 - Jorge Batista Sabatina JD1 - Jorge Batista Posted by JD1noticias.com on Thursday, August 29, 2024

Você também pode acompanhar nas redes sociais do JD1Notícias.com e pelo YouTube do portal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também