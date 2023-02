Ao Vivo: Senadores tomam posse e elegem novo presidente da casa

O Senado Federal empossa nesta quarta-feira (1º), com um esquema de segurança reforçado para inibir possíveis manifestações golpistas e novas tentativas de invasão, os 27 parlamentares eleitos em outubro de 2022.

Novo presidente da casa -

Na sequência, os senadores eleitos elegem o novo presidente – que vai comandar a Casa até fevereiro de 2025. São três principais candidatos: o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), candidato à reeleição com o apoio da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); e o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), candidato autodeclarado independente.

Segurança -

Após as manifestações inconstitucionais e invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, o Senado e a Câmara tiveram seus esquemas de segurança reforçados para garantir a segurança dos parlamentares, autoridades, assessores, servidores outros funcionários, além dos familiares dos políticos, que estão presentes na cerimônia.

Confira:

