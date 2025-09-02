Menu
Menu Busca terça, 02 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe

O julgamento tem início com a leitura do relatório pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fará a sustentação

02 setembro 2025 - 08h10Vinícius Santos     atualizado em 02/09/2025 às 08h13
BolsonaroBolsonaro   (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento dos oito réus do chamado “Núcleo 1” da Ação Penal (AP) 2668, que apura tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

O grupo é formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Braga Netto.

Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e violação de patrimônio tombado.

O julgamento terá início com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, que apresentará um resumo da ação penal. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a acusação.

O STF recebeu 3.357 inscrições de cidadãos para acompanhar presencialmente as sessões. Foram disponibilizados 150 lugares na sala de sessões da Segunda Turma, localizada no mesmo prédio onde será realizado o julgamento.

Os inscritos serão distribuídos ao longo das oito sessões, nos turnos da manhã e da tarde, e informados por e-mail sobre a autorização de entrada. Os primeiros 1.200 inscritos terão acesso presencial. Os demais poderão assistir às sessões pelos canais de transmissão do tribunal: TV Justiça, aplicativo TV Justiça +, canal do STF no YouTube e Rádio Justiça.

Acompanhe ao vivo: (link)

A cobertura também será feita por 501 profissionais de imprensa do Brasil e do exterior, credenciados para acompanhar os cinco dias de julgamento. As sessões estão previstas para os dias:

  • 2/9 – 9h às 19h

  • 3/9 – 9h às 12h

  • 9/9 – 9h às 19h

  • 10/9 – 9h às 12h

  • 12/9 – 9h às 19h

Até o momento, não há informações sobre a presença dos réus durante o julgamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Izaias Medeiros
Política
Vereadores analisam vetos às emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Sessão Plenária
Política
Projeto propõe cadastro público de condenados por violência doméstica em MS
Ex-governador Reinaldo Azambuja
Política
Reinaldo diz que executiva do PL será montada com quem 'quer fortalecer o partido'
Plenário do CNJ -
Justiça
CNJ recomenda tribunais a intensificarem combate contra fraudes em benefícios do INSS
Bolsonaro
Política
Mais de 3 mil pessoas se inscrevem para acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF
Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata e protestam contra Lula e Moraes em Brasília
Política
Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata e protestam contra Lula e Moraes em Brasília
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Política
Governo Lula teme novas sanções dos EUA com julgamento de Bolsonaro no STF
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
Ministra é uma das participantes do evento
Política
Ministra Simone Tebet participará de palestra no mês de setembro em Bonito
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Moraes determina monitoramento presencial na casa de Bolsonaro

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal