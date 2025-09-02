AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento dos oito réus do chamado “Núcleo 1” da Ação Penal (AP) 2668, que apura tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

O grupo é formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa Walter Braga Netto.

Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e violação de patrimônio tombado.

O julgamento terá início com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, que apresentará um resumo da ação penal. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a acusação.

O STF recebeu 3.357 inscrições de cidadãos para acompanhar presencialmente as sessões. Foram disponibilizados 150 lugares na sala de sessões da Segunda Turma, localizada no mesmo prédio onde será realizado o julgamento.

Os inscritos serão distribuídos ao longo das oito sessões, nos turnos da manhã e da tarde, e informados por e-mail sobre a autorização de entrada. Os primeiros 1.200 inscritos terão acesso presencial. Os demais poderão assistir às sessões pelos canais de transmissão do tribunal: TV Justiça, aplicativo TV Justiça +, canal do STF no YouTube e Rádio Justiça.

Acompanhe ao vivo: (link)

A cobertura também será feita por 501 profissionais de imprensa do Brasil e do exterior, credenciados para acompanhar os cinco dias de julgamento. As sessões estão previstas para os dias:

2/9 – 9h às 19h

3/9 – 9h às 12h

9/9 – 9h às 19h

10/9 – 9h às 12h

12/9 – 9h às 19h

Até o momento, não há informações sobre a presença dos réus durante o julgamento.

