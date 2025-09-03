AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado. O julgamento está no segundo dia, nesta quarta-feira (3).

Hoje, estão sendo ouvidas as defesas de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto. Na terça-feira (2), os advogados de Mauro Cid, Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres apresentaram suas defesas.

Bolsonaro responde a cinco crimes. Caso seja condenado, a soma das penas pode chegar a mais de 43 anos. O STF disponibiliza acompanhamento do julgamento ao vivo, veja:

