AO VIVO: Vereadores assinam convÃªnio com o Estado na CÃ¢mara Municipal

A partir desta terça-feira (7), a Câmara Municipal de Campo Grande passará a exibir seus conteúdos em TV aberta com o termo que é assinado em sessão ordinária pelo presidente da Casa, vereador Carlão, pelo vice-governador Barbosinha, pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, e pelo diretor-presidente da Fertel, Elias Mendes Oliveira.

O espaço na TV aberta será concedido por meio de convênio com a TVE (TV Educativa). A população sul-mato-grossense poderá acompanhar as transmissões ao vivo das sessões ordinárias e audiências públicas pelos canais 4.2 (TV Cultura Multiplataforma) e programas gravados no canal 4.1 (TVE/Cultura).

A assinatura, assim como a sessão ordinária, será transmitida ao vivo para todo Estado no canal 4.2. Essa será a primeira transmissão ao vivo de uma sessão em TV aberta nos mais de 100 anos de história da Casa de Leis.

Antes desse convênio, as sessões e audiências eram transmitidas ao vivo apenas pelo Facebook e Youtube.

