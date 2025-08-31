Apoiadores de Bolsonaro realizam carreata e protestam contra Lula e Moraes em Brasília

Saiba Mais Política Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões

Neste domingo (31), um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma carreata que saiu da Torre de TV, no centro de Brasília, e seguiu até a residência do ex-chefe do Executivo, onde ele cumpre prisão domiciliar em um condomínio da capital federal.

Durante o ato, os manifestantes rezaram o Pai-Nosso e protestaram contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os participantes exibiram faixas, cartazes e realizaram discursos contra Moraes, além de entoarem cantos como “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão” e “Fora, Moraes” em frente ao condomínio de Bolsonaro.

Bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel também foram hasteadas, acompanhadas de cartazes com frases como “Fora, Lula”, “Fora, Moraes, buzine!” e “Anistia já”.

O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Sebastião Coelho, que ganhou destaque entre os bolsonaristas por críticas a Alexandre de Moraes, publicou um vídeo explicando os objetivos da mobilização.

Segundo ele, o movimento reivindica “liberdade, anistia e pelos presos do 8 de janeiro”, e condena o que chamou de “arbítrio e abuso praticados por Alexandre de Moraes”. “O conservador não tem outro tema a tratar, é ‘fora Moraes’ e anistia para todos”, afirmou.

Em complemento, o pré-candidato a senador pelo partido Novo destacou que o Congresso Nacional tem falhado em resolver o impasse político. “Se quisesse, já teria resolvido essa situação”, declarou.

