Após briga em convenção do PSL, Soraya Thronicke marca coletiva

A senadora e presidente estadual do PSL, Soraya Thronicke, marcou uma coletiva nesta segunda-feira (14), após o deputado federal Loester Trutis (PSL) anunciar no domingo (13) que seria o candidato pela legenda para concorrer às eleições à Prefeitura de Campo Grande. A entrevista será realizada em frente ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

A assessoria da senadora não informou o motivo da agenda, disse apenas que a parlamentar prestará esclarecimentos no local. Ainda no domingo, ao menos três candidatos a vereador de Campo Grande, pelo PSL, retiraram suas candidaturas depois que a cúpula do partido trocou Vinícius Siqueira por Loester Trutis, na vaga de candidato a prefeito, no quais são: Juliana Gaioso, Lucas dos Santos e Neil Brasil.

De acordo com Gaioso, a medida foi tomada após conversa com familiares. “Não seria justo, nem tanto com o Siqueira, mas sim com a população, que já estavam encabeçando nossa campanha. Por esse motivo, eu retiro minha candidatura”, explicou.

Porém, Siqueira ainda se porta como pré-candidato ao cargo.

Deixe seu Comentário

Leia Também