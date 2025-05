Após cirurgia bem-sucedida, Camila Jara iniciará tratamento do câncer

Depois de informar o diagnóstico de um câncer, a deputada federal Camila Jara (PT) passou por cirurgia na segunda-feira (12), e agora ficará em observação na UTI pelo período previsto de cinco dias. A parlamentar manterá o tratamento para recuperação na Capital.

Na Câmara Federal, Camila Jara pediu licença médica e após a alta seguirá trabalhando remotamente, pois seguirá o tratamento contínuo com iodoterapia em Campo Grande.

"Estou bem confiante no tratamento e no cuidado atento da equipe médica que me acompanha. Tenho a sorte de caminhar com uma rede de apoio que me cerca de amor - e isso faz toda a diferença", escreveu nas redes sociais. 'Sigo com a certeza de que meu compromisso com o povo não tira folga".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também