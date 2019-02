Após confessar corrupção, Cabral se diz viciado em dinheiro

Saiba Mais Geral Operação da Lava Jato investiga pagamento de propinas de US$ 31 milhões

Após confessar esquema de corrupção, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho (MDB), revelou que é viciado em dinheiro. Cabral resolveu falar tudo sobre esquema de propina que tinha durante seu governo depois de três anos preso.

Ao depor no Ministério Público na 7ª Vara Federal Criminal no dia 21 deste mês, Cabral resolveu falar a verdade. Ele confessou ser supostamente viciado em dinheiro "Esse foi o meu erro de postura, de apego ao dinheiro, ao poder. Isso é um vício", afirmou.

No interrogatório no âmbito da Operação Fratura Exposta, que investigou esquema de corrupção na saúde no estado do Rio, Sérgio disse que pensou muito durante os três anos em que ficou preso para tomar essa decisão.

Cabral disse que se arrepende pelo que fez. "Foi muito para quem tem uma carreira política reconhecida pela população. É uma dor muito profunda", disse.

Propina

Cabral revelou que havia um esquema para cobrar propina de prestadores de serviços do estado. Nos contratos de saúde o percentual de propina ao ex-governador era de 3%, e o ex-secretário de Saúde, Sérgio Côrtes, com 2%.

