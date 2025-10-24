Menu
Menu Busca sexta, 24 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Após deixar Casa Civil, Eduardo Rocha aguarda 'sinal verde' de Riedel para definir partido

O ex-secretário deixou claro que não tem problema continuar no MDB, sigla que já pertence há 30 anos

24 outubro 2025 - 15h20Taynara Menezes e Sarah Chaves
Eduardo RochaEduardo Rocha   (Foto: Alems)

Após deixar a secretaria da Casa Civil de Mato Grosso do Sul para se dedicar à pré-campanha eleitoral de 2026, Eduardo Rocha, ainda não sabe sobre seu futuro político e deixou claro que a decisão sobre em qual partido irá se filiar está nas mãos do governador Eduardo Riedel (PSDB). 

“O governador Eduardo Riedel é quem vai decidir o meu destino. Ele vai saber se eu fico no MDB, se eu vou para o PP, se eu vou para o PSD, se eu vou para o Republicano. Se fosse da minha vontade, eu ficaria no MDB. Eu estou no MDB há 30 anos”, afirmou o ex-secretário.

O ex-secretário anuncio sua saída do cargo ontem (23), a pretensão agora é disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no próximo ano. Questionado se a formação de uma chapa com Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja poderia reduzir seu espaço político, Rocha descartou qualquer preocupação. “Não, isso não. Cada um tem o seu espaço, cada um procura o seu. Não vai correr atrás”, respondeu. 

Enquanto Rocha aguarda o “sinal verde” do governador para definir seu novo rumo partidário, a senadora e ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), destacou a maturidade do partido em lidar com divergências e garantir liberdade aos filiados.

“O MDB nunca obrigou ninguém a acompanhar A ou B. Então, nós vamos ter liberdade para apoiar qualquer candidato a presidente da República. Não tenho dúvida que vai ser o direcionamento na liderança nacional do partido”, afirmou Tebet.

 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul
Política
Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul
"João Grandão" (PT-MS) -
Política
João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS
Lula segue em agenda internacional
Política
Lula quer discutir com Trump punição dada a ministros do STF
Presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana
Política
CPMI do INSS ameaça pedir prisão de testemunhas que não marcarem depoimento
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação
Deputado Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira propõe melhorias estruturais em escolas de MS
Barbosinha explica cortes de 25% no custeio e confirma saída de Eduardo Rocha da Casa Civil
Política
Barbosinha explica cortes de 25% no custeio e confirma saída de Eduardo Rocha da Casa Civil
A nota da Capital no Sistema de Capacidade de Pagamento (CAPAG) é "C" -
Cidade
Prefeitura da Capital está com nome sujo em meio a decreto de contenção de gastos
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS
Política
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga