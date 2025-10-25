Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata

Presidente afirmou ter se expressado mal e reforçou compromisso do governo no combate ao tráfico e ao crime organizado

25 outubro 2025 - 13h31Carla Andréa

Durante coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, nesta sexta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os traficantes seriam “vítimas dos usuários”, ao comentar sobre o combate às drogas no Brasil.

“Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, declarou o presidente, ao responder a uma pergunta sobre recentes afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito de operações militares contra grupos ligados ao narcotráfico.

A fala gerou repercussão negativa e, horas depois, Lula usou a rede social X (antigo Twitter) para se retratar. “Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”, escreveu.

Na publicação, o presidente destacou ainda as ações do governo federal na área da segurança pública. “Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando (...). Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, completou.

Lula está na Ásia para participar da cúpula do Sudeste Asiático e deve se encontrar com Donald Trump no domingo (26), em uma agenda paralela do evento na Malásia.

Escreva a legenda aqui

 

 

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Transporte público de Campo Grande
Política
Prefeitura tira R$ 3,33 milhões da Saúde para pagamento de transporte coletivo
Lula cumpre agenda internacional na Malásia
Política
Lula critica guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino
A medida é inédita
Política
MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Eduardo Rocha
Política
Após deixar Casa Civil, Eduardo Rocha aguarda 'sinal verde' de Riedel para definir partido
Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul
Política
Ministra Esther Dweck entrega imóveis da União em Mato Grosso do Sul
"João Grandão" (PT-MS) -
Política
João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS
Lula segue em agenda internacional
Política
Lula quer discutir com Trump punição dada a ministros do STF
Presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana
Política
CPMI do INSS ameaça pedir prisão de testemunhas que não marcarem depoimento
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga