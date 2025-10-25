Após dizer que traficantes são "vítimas dos usuários", Lula se retrata

Durante coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, nesta sexta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os traficantes seriam “vítimas dos usuários”, ao comentar sobre o combate às drogas no Brasil.

“Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, declarou o presidente, ao responder a uma pergunta sobre recentes afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a respeito de operações militares contra grupos ligados ao narcotráfico.

A fala gerou repercussão negativa e, horas depois, Lula usou a rede social X (antigo Twitter) para se retratar. “Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”, escreveu.

Na publicação, o presidente destacou ainda as ações do governo federal na área da segurança pública. “Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando (...). Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, completou.

Lula está na Ásia para participar da cúpula do Sudeste Asiático e deve se encontrar com Donald Trump no domingo (26), em uma agenda paralela do evento na Malásia.

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também