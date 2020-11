Após eleição, Assembleia pode ter “dança das cadeiras”

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pode ter mudanças no ano de 2021, isto por que há quatro deputados candidatos a prefeito nas eleições municipais deste ano. Se isso acontecer, a Justiça Eleitoral convoca os suplentes para fazer parte do Parlamento já a partir de 2021.

Candidato da Capital, se o petista Pedro Kemp vencer a eleição, o seu suplente será o ex-deputado Amarildo Cruz (PT), que hoje atua na Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), na função de chefe da Unidade de Educação Fiscal.

Se o eleito for o deputado Márcio Fernandes (MDB), também candidato em Campo Grande, seu suplente é o ex-deputado Paulo Duarte (MDB), candidato à prefeitura de Corumbá. Em seguida aparece o vereador Loester Nunes (MDB), segundo suplente da chapa.

Se quem vencer o pleito na Capital for o deputado João Henrique Catan (PL), o seu substituto na Assembleia será o Coronel Alírio Vilassanti – atual candidato a vereador pelo PSL.

Já em Dourados, líder nas pesquisas, se o deputado José Carlos Barbosa (DEM), conhecido como “Barbosinha”, vencer o pleito, entra no seu lugar a ex-deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) e será a única mulher a assumir como parlamentar da Alems.

O único deputado federal, que representa a bancada de MS, é o parlamentar do PDT, Dagoberto Nogueira. Se conquistar o pleito da Capital de Mato Grosso do Sul, seu suplente será o deputado Wilton Melo Acosta (Republicanos).

Nas eleições de 2016, os deputados Marquinhos Trad (PSD) e Ângelo Guerreiro (PSDB) foram eleitos prefeitos em Campo Grande e Três Lagoas, abrindo vaga na Casa de Leis para Paulo Siufi (MDB) e Herculano Borges (SD).

