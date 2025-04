Após gasto de R$ 400 mil em campanha, Trutis tem contas aprovadas

A Justiça Eleitoral aprovou a prestação de contas do ex-deputado federal Loester Carlos Gomes de Souza, o 'Tio Trutis', referente à campanha eleitoral de 2024. Ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande pelo Partido Liberal (PL), mas não foi eleito, ficando como suplente.

De acordo com o sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, Trutis arrecadou R$ 406 mil para a campanha. Desse valor, R$ 400 mil vieram da Direção Nacional do PL e R$ 6 mil foram doados pelo próprio candidato.

Os gastos totalizaram R$ 405.933,00, sendo que as principais despesas foram com impulsionamento de conteúdos (R$ 131,5 mil) e pagamento de pessoal (R$ 130,5 mil). Apesar dos investimentos, o ex-deputado obteve apenas 704 votos.

A decisão de aprovar as contas foi da juíza da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, seguindo parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Desde 2015, campanhas políticas no Brasil não podem receber recursos de empresas, nem de pessoas físicas permissionárias de serviço público ou de origem estrangeira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também