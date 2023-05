Após João Rocha migrar para Secretaria, Claudinho Serra é empossado vereador

O vereador professor João Rocha (PP) deixou o cargo de vereador para assumir a vaga de secretário de governo na Prefeitura de Campo Grande. Com isso, o suplente Claudinho Serra tomou posse na manhã desta terça-feira (23), na sede da casa de leis.

Claudinho atuava como secretário de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica na cidade de Sidrolândia e na gestão de Marcos Trad à frente da Prefeitura de Campo Grande, geriu a Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

Com 3.616 votos nas eleições de 2020 pelo PSDB, o agora vereador, assegurou que honrará a população que depositou a confiança nas urnas. “Esse dia marca o começo de um grande novo ciclo. Com o coração grato, quero honrar os votos obtidos dos cidadãos campo-grandenses. Homens e mulheres de bem que levantam cedo em busca do sustento de suas famílias. Vou lutar por entregas de fato ao cidadão. Contem comigo para defender o povo”, discursou.

Serra disse ainda, que sua nova função na Prefeitura será estreitar ainda mais o relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo, porém, respeitando a independência entre eles.

“Por quase 15 anos, tivemos a oportunidade de usar essa ferramenta da democracia. Hoje, usamos essa Tribuna não para fazer despedidas, mas continuar o fortalecimento de uma ponte entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo. Uma ponte de harmonia, mas com independência”, afirmou.

Formado em Direito pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), foi presidente do Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua e logo depois presidente da Comissão de Acadêmicos e Estagiários da OAB.

Em 2016, foi convidado pelo então governador Reinaldo Azambuja para ser um dos coordenadores de campanha dos candidatos do PSDB nos municípios. Também atuou no Governo do Estado, especificamente nos assuntos políticos de Campo Grande, diretamente com o secretário de Articulação Política, Sérgio de Paula, e também com o então secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Entre abril e dezembro de 2021, foi diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes). Depois, assumiu a secretaria municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica de Sidrolândia.

