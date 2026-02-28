Menu
Política

Após lista sobre R$ 15 milhões, carta de Bolsonaro declara apoio a Pollon ao Senado

Publicação da ex-primeira-dama ocorre dias após divulgação de documento de Flávio sobre cenário eleitoral no Estado

28 fevereiro 2026 - 18h42Sarah Chaves    atualizado em 28/02/2026 às 19h05
Carta divulgada por Michelle foi endossada por Carlos BolsonaroCarta divulgada por Michelle foi endossada por Carlos Bolsonaro   (Reprodução)

Após a divulgação de um texto atribuído ao senador, Flávio Bolsonaro, que mencionava que o deputado federal, Marcos Pollon, teria pedido R$ 15 milhões para desistir da disputa eleitoral, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, neste sábado (28), uma carta atribuída ao ex-presidente declarando apoio ao parlamentar ao Senado por Mato Grosso do Sul.

Na carta, Bolsonaro afirma que irá se manifestar sobre seus candidatos nos estados e declara apoio a Pollon, destacando que a escolha ocorre por seu “caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal”.

A manifestação ocorre dias após a Folha de S.Paulo divulgar, na quarta-feira (25), um documento com projeções eleitorais do PL nos estados. No material, constava que Pollon teria solicitado R$ 15 milhões para não disputar a eleição. O texto também citava como pré-candidatos ao Senado em Mato Grosso do Sul o ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-deputado estadual Renan Contar.

Após a repercussão, Pollon negou a informação. “Plantaram algo que nunca existiu para tentar manchar meu nome. Eu nunca pedi dinheiro para não ser candidato, e isso não vai acontecer”, afirmou. Ele acrescentou que não negocia sua posição política.

Flávio Bolsonaro confirmou ser o autor das anotações divulgadas, escritas em primeira pessoa, mas afirmou que parte das opiniões registradas refletia manifestações feitas durante reunião da cúpula do partido e não necessariamente seu posicionamento pessoal.

Na publicação deste sábado, endossada por Carlos Bolsonaro, Michelle afirmou que fez o comunicado a pedido do ex-presidente. “A pedido dele, faço esta postagem sobre os últimos acontecimentos [...] O deputado Marcos Pollon é o nosso candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul".

Ela também mencionou a esposa do parlamentar, Nay Bittencourt, afirmando que é “uma mulher cristã, íntegra e dedicada", que ajudou na construção do PL Mulher.


