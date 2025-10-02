Menu
Política

Após mortes, MPMS investiga o uso ilegal de metanol em bebidas adulterada do Estado

A substância, altamente tóxica, pode causar cegueira irreversível e morte, mesmo em pequenas quantidades

02 outubro 2025 - 15h56Brenda Assis
Após os casos de intoxicação por metanol, geralmente presente em bebidas adulteradas, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, instaurou procedimento administrativo com foco na proteção do consumidor.

A atuação ocorre em meio a um cenário nacional preocupante, com registro de pelo menos cinco mortes e internações graves por intoxicação por metanol em estados como São Paulo e Pernambuco. A substância, altamente tóxica, pode causar cegueira irreversível e morte, mesmo em pequenas quantidades.

Como parte da investigação, o MPMS encaminhou ofícios à Superintendência Federal de  Agricultura e Pecuária no Estado, à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), à Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ao Procon de Campo Grande, à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS), à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS).

Os ofícios solicitam informações sobre fiscalização, compartilhamento de dados e atuação conjunta, com prazo de dez dias para resposta. Existe a previsão de reunir representantes das entidades associativas para debater o problema e buscar soluções preventivas.

Até o momento, não há fornecedor específico identificado como responsável pela comercialização irregular de metanol, o que reforça a necessidade de apuração técnica e integrada entre os órgãos competentes.

Você precisa saber:

  • Sinais de alerta após consumo:
  • Dor de cabeça intensa
  • Náuseas e vômitos
  • Visão turva (podendo evoluir para cegueira)

Antes de comprar bebidas alcoólicas:

  • Verifique o lacre e a vedação da garrafa
  • Leia o rótulo e o contrarrótulo: confira fabricante, endereço, registro e se as informações estão em português
  • Compare a aparência original da marca (tipografia e cores)

Desconfie de:

  • Rótulo rasurado ou amassado
  • Garrafa riscada
  • Embalagem de baixa qualidade
  • Se suspeitar de adulteração:
  • Não consuma o produto
  • Guarde a embalagem

Denuncie pelos canais da empresa ou diretamente ao MPMS, através da ouvidoria: ouvidoria.mpms.mp.br | Telefone: 127. Ou procure a Promotoria de Justiça mais próxima.

