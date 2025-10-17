Após passar por cirurgia, Pedrossian Neto anuncia retorno às atividades legislativas

O Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, Pedrossian Neto, que recentemente passou por uma cirurgia para a retirada total da tireoide, anunciou nesta sexta-feira (17) seu retorno às atividades legislativas na próxima semana. De acordo com o parlamentar, o procedimento foi realizado com sucesso após a detecção de dois pequenos nódulos, e a recuperação está evoluindo de forma muito positiva.

Em sua nota, Pedrossian destacou que a cirurgia foi necessária devido à condição genética de sua família, que já conta com nove casos de carcinoma de tireoide, todos com evolução positiva e cura completa. "O carcinoma de tireoide é uma condição genética em minha família — já são nove casos conhecidos, todos com evolução positiva e cura completa", afirmou o deputado.

Com a recuperação já em andamento, Pedrossian Neto se mostrou otimista e confiante. "Na próxima semana, retomo normalmente às atividades do mandato e sigo fazendo o que mais amo: lutar pelas causas em que acredito e pelo nosso Mato Grosso do Sul", declarou.

O deputado também fez questão de agradecer o apoio recebido durante esse período, mencionando as orações, mensagens e energia positiva que o acompanharam. "Agradeço de coração a todos os amigos e amigas pelas orações, mensagens e pela energia positiva. Tenho muita fé em Deus e plena confiança na equipe médica que me acompanha", completou Pedrossian Neto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também