Após pedido de Marquinhos, ministro investe na saúde da capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O prefeito marquinhos Trad se reuniu com o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, em Campo Grande. O ministro anunciou que na próxima segunda-feira (22) lançará um programa inédito e novos investimentos para Campo Grande.

Para Marquinhos é uma notícia importante. “Apresentamos projetos e a necessidade de investimento na saúde da nossa Capital. Agora, recebemos uma sinalização positiva do ministro Luiz Henrique Mandetta, que estará em Campo Grande na próxima semana para anunciar este investimento”, declarou o prefeito.

O prefeito, acompanhado pelo senador Nelson Trad, com o secretário de Saúde, José Mauro Filho, secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, e procurador do Município, Alexandre Ávalo, se reuniu com o ministro Mandetta para solicitar investimentos para saúde de Campo Grande.

O Município pleiteia junto ao Ministério da Saúde um incremento para custeio de serviços que estão sendo habilitados e qualificados, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) e Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), entre outros.

Durante o encontro, o ministro anunciou que na próxima segunda-feira (22) lança em Campo Grande o Programa Saúde na Hora. A Capital será a primeira do País a receber o programa e, na ocasião, Mandetta também anunciará investimentos para a Saúde da Capital e, consequentemente, para o Estado de Mato Grosso do Sul.

O programa Saúde na Hora visa ampliar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária, como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas e pré-natal. A iniciativa amplia ainda os recursos mensais a municípios que estenderem o horário de funcionamento das unidades de saúde para o período da noite, além de permanecerem de portas abertas durante o horário de almoço e, opcionalmente, aos fins de semana.

Deixe seu Comentário

Leia Também