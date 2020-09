Após polêmica, Siqueira anuncia que é candidato a prefeito de Campo Grande

O vereador Vinicius Siqueira, em um anúncio feito hoje (27) no primeiro dia de campanha eleitoral, anúnciou que é candidato a prefeito de Campo Grande. A novela vem se arrastando desde a convenção, quando Trutis tirou ele do páreo e se colocou no lugar dele.

Nas redes sociais Siqueira publicou:

"A justiça foi feita, o judiciário nos deu razão. Sou candidato a prefeito do PSL".

A reportagem não teve acesso a decisão judicial citada por Siqueira.

Deixe seu Comentário

Leia Também