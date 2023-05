Após receber alta, Soraya retorna ao Senado: "I'm back"

A senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, retornou aos trabalhos no Senado Federal na manhã desta quarta-feira (3). Ela ficou internada por cerca de 10 dias para tratar de uma crise alérgica urticária autoimune que a deixou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A parlamentar ficou internada no Hospital DF Star, em Brasília. Soraya recebeu alta hospitalar na manhã do último domingo (30), mas ainda segue medicada e tendo acompanhamento médico.

Nas redes sociais, a senadora publicou um vídeo em que mostra o retorno a sua rotina. "Depois de 10 dias de UTI, voltando para o Senado Federal e o dia começando a mil por hora". Ela também aproveitou para agradecer as pessoas que mandaram boas vibrações durante sua internação.

"Mas antes disso, eu quero agradecer do fundo do meu coração, todo o carinho, todo amor, tudo que eu recebi de vocês durante todos esses dias, que foram dificilíssimos na minha vida. Ainda estou medicada, estou sobre cuidados, mas saio fortalecida porque tenho vocês".

No seu retorno, Soraya teve uma reunião com o governador Eduardo Riedel, na companhia dos ministros das Cidades, Jader Filho, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

