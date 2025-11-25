Após reunião, Coronel David avalia fortalecimento da sigla e defende reorganização interna

Após participar da primeira reunião do Partido Liberal (PL) sob a condução do ex-governador Reinaldo Azambuja, o deputado estadual Coronel David avaliou o encontro como um momento de fortalecimento da sigla de reorganização no Estado, com foco nas eleições de 2026.

Segundo o deputado, o objetivo principal é transformar o PL no maior partido do Estado e ampliar sua representação política. Em nota, ele afirmou:

“União de esforços para fazer o PL ser o maior partido do Estado, ganharmos a eleição para presidente, eleger dois senadores de direita, e fazer a maior bancada de estadual e federal. Pra isso precisávamos da experiência partidária que o Reinaldo trouxe para o partido para que nos organizemos de forma correta e possamos atrair os votos necessários para conseguirmos os nossos objetivos. Houve uma concordância geral, ontem e hoje, sobre essa necessidade e vamos agora levar essa mensagem pra cada município. Queremos fazer um time forte e vencedor.”

A declaração reforça o discurso de Azambuja, que destacou a importância da unidade partidária, do fortalecimento da sigla e da preparação estratégica para as eleições do próximo ciclo.

“A primeira reunião da Executiva Estadual do Partido Liberal, com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com lideranças que formam os 22 membros da Executiva. Uma ótima reunião. Uma discussão madura de fortalecimento, de crescimento do partido, das eleições do ano de 2026, da unidade partidária”, afirmou Azambuja.

O encontro, ocorrido na manhã de hoje, reuniu prefeitos, vice-prefeitos e os 22 membros da Executiva Estadual do partido.

