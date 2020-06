Após ser cobrado por mortes, Bolsonaro "expulsa mulher do Alvorada"

Flávio Veras, com informações da Carta Capital

O presidente Jair Bolsonaro expulsou uma mulher da porta do Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (10) após ser questionado pelas mais de 38 mil mortes causadas pelo coronavírus.

“Cobre do seu governador. Sai daqui”, declarou. Em outro momento, Bolsonaro minimizou os efeitos da pandemia e declarou que “mortes há no mundo todo, não apenas pela Covid”.

A mulher afirmou ser eleitora do presidente, mas disse que se sente traída. “Nós temos hoje 38 mil mortos por causa da Covid. E, assim, não são 38 mil estatísticas, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, que estão chorando. Eu votei no senhor, fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população”.

Após se afastar da mulher e dar voz a seus apoiadores, o presidente disse: “Agora você pode ver, aquela figura falando abobrinha ali. Vem usar uma coisa séria, as mortes, para fazer demagogia aqui, todos nós respeitamos e temos compaixão pelo pessoal que perdeu um familiar, não importa a circunstância. Mortes estão havendo no mundo todo, não é apenas a covid. Agora, querer culpar a mim… Tem muita gente morrendo de fome, depressão, suicídio, uma política feita apenas de um lado”, contou.

Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados na terça-feira (9), o Brasil tem 739,503 casos confirmados e 38.406 mortos.

