Após vitória de Biden, Nesinho Trad espera que relação comercial melhore

O presidente da Comissa?o de Relac?o?es Exteriores e Defesa Nacional do Congresso, Nelsinho Trad, falou após a vitória do candidato democrata Joe Biden, que espera ter um relacionamento melhor que governos americanos. "Espero que o novo governo possa se relacionar com o Brasil de maneira ainda melhor que governos anteriores e que a relac?a?o comercial entre Brasil e Estados Unidos, mantida ha? de?cadas, possa se fortalecer, principalmente neste momento de retomada do desenvolvimento econo?mico po?s-pandemia", escreveu.

Nelsinho falou ainda que "não há o que se contestar" porque o resultado das urnas foi a vontade popular. Joe Biden venceu as eleições no a?mbito popular como tambe?m de delegados no cole?gio eleitoral.

"Joe Biden disse que sera? o presidente de todos americanos. Espero tambe?m que o seja de todos os pai?ses com os quais os EUA mante?m relac?o?es diploma?ticas/comerciais", finalizou.

