Após vitória no TRE, Siqueira “se considera candidato“ do PSL

O vereador Vinícius Siqueira diz se “considerar candidato à prefeitura de Campo Grande” pelo Partido Social Liberal (PSL). Isso porque, o seu “rival”, o deputado federal Loester Trutis, sofreu mais uma derrota na Justiça Eleitoral, nesta quinta-feira (8).

Desde a convenção, o deputado tenta emplacar seu nome como o candidato do partido e, Siqueira briga para manter o “combinado”. Ao JD1 Notícias, Siqueira disse que desde a convenção do partido se considera candidato. “Sempre me considerei candidato, estamos planejando a campanha desde a primeira sentença, pensando em Campo Grande e isso já é página virada”, afirmou.

A nova decisão contra Loester foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o registro de candidatura dele à prefeito foi negado e essa decisão praticamente encerra suas chances de se candidatar em 2020, o que beneficia o desafeto Siqueira.

Deixe seu Comentário

Leia Também