Aprovado, Bolsonaro receberá o título de cidadão sul-mato-grossense

A proposta do deputado estadual, Coronel David (PSL), que tem como objetivo conceder ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o título de Cidadão sul-mato-grossense foi aprovado nesta terça-feira (24) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

O projeto do deputado foi apresentado no dia 12 deste mês e aprovado hoje. Conforme a proposta do parlamentar, Bolsonaro serviu como Capitão do Exército Brasileiro, em Nioaque, interior do Estado, entre 1979 e 1981, o que mostra sua identificação e carinho pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

