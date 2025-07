Arara-azul é oficializada como ave símbolo de Mato Grosso do Sul

Agora é oficial: a arara-azul foi instituída como ave símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul. A decisão está prevista na Lei Estadual 6.442 de 2025, sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado.

A proposta é de autoria do deputado estadual Junior Mochi (MDB), que destacou a importância ecológica, cultural e turística da espécie para o estado.

Na justificativa do projeto, o parlamentar ressaltou que a arara-azul é nativa do Pantanal e também presente em regiões do Cerrado sul-mato-grossense, atuando como um indicador da biodiversidade local.

“A arara-azul é um símbolo do compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável”, afirmou Mochi.

A espécie se tornou um ícone da conservação da fauna pantaneira, sendo frequentemente associada a projetos de proteção ambiental e ecoturismo na região.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também