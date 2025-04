Argentina sediará reunião informal com chanceleres do Mercosul

A Argentina sediará, nesta sexta-feira (11), uma reunião informal dos chanceleres do Mercosul no Palácio San Martín, sede do ministério das relações exteriores argentino, e terá como um dos principais pontos de discussão a incerteza comercial provocada pelo “tarifaço” de Trump.

Já estão com presença confirmada os ministros das Relações Exteriores da Argentina, do Brasil, Uruguai e Paraguai, que são os membros fundadores do Mercosul, além do chefe da diplomacia da Bolívia, país que está em processo para entrar no bloco como membro pleno.

O Itamaraty confirmou a presença do chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Segundo Gerado Werthein, chefe da diplomacia da Argentina, as discussões serão centradas no futuro do Mercosul e nos possíveis desdobramentos da incerteza comercial provocada pelo tarifaço de Donald Trump.

