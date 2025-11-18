Menu
Menu Busca terça, 18 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Política

Assembleia analisa pedido de autorização de crédito do Governo com o BID

A operação equivalente a US$ 80 milhões é para cobrir o contingente de obrigações contratuais da PPP do Regional

18 novembro 2025 - 08h50Sarah Chaves
Foto: Wagner GuimarãesFoto: Wagner Guimarães  

Os deputados devem votar na manhã desta terça-feira (18), em segunda discussão, a proposta autoriza o Executivo Estadual a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para cobertura contingente de obrigações contratuais no âmbito da Parceria Público-Privada do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A operação de crédito contingente é até o limite equivalente a US$ 80 milhões, com garantia da União, destinada à cobertura contingente de obrigações contratuais do Estado de Mato Grosso do Sul.
Com investimentos de R$ 954 milhões em obras e R$ 245 milhões anuais na operação, o projeto ampliará o número de leitos e o pronto-socorro, aumentará a rotatividade e permitirá 132.000 mil atendimentos anuais em um contrato de 30 anos.

Os deputados também votam a redação final de proposta que estabelece protocolos específicos para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais especiais. O projeto é do deputado Paulo Duarte (PSB).

Os parlamentares devem votar, ainda, duas propostas em discussão única. A primeira, o Projeto de Decreto Legislativo 11/2025, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), declara a Casa de Ensaio como Patrimônio Material e Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul.

A segunda proposição pautada em discussão única é o Projeto de Lei 247/2025, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB).  A proposição declara a utilidade pública da Fundação Educativa de Comunicação de Nova Andradina.
 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Vereadores votam propostas sobre gratificação e lotação de servidores municipais
Itaipu é debate entre Brasil e Paraguai
Política
Brasil e Paraguai retomam em dezembro negociações sobre Itaipu
Vereadora Luiza Ribeiro
Política
CPI da Saúde é solicitada após indícios de colapso na rede pública de Campo Grande
Urnas de votação
Interior
Justiça identifica candidaturas 'fakes' e manda anular votos do PT/PC do B/PV em Itaquirai
Comissões do Senado aprovam emendas para integrar o Orçamento de 2026
Brasil
Comissões do Senado aprovam emendas para integrar o Orçamento de 2026
Foto: Wagner Guimarães
Política
Alems lança cronograma para definir distribuição das emendas de 2026
Foto: Ilustrativa -
Cidade
Volta do parquímetro em Campo Grande tem aval dos comerciantes, diz prefeitura
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta
Política
Texto do PL Antifacção que retira R$ 27 milhões da PF deve ser votado na terça-feira
Desembargadora durante sabatina -
Política
Desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas, é aprovada pelo Senado para integrar o CNJ

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Polícia
Cinco são detidos por envolvimento na morte do padre Alexsandro em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande