Assembleia aprova 'Dia Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas' em MS

Na sessão ordinária desta quinta-feira (6), os deputados estaduais votaram seis projetos pautados na Ordem do Dia, dentre eles, foi aprovado o PL (Projeto de Lei) 140 de 2023, de autoria do presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro (PP), que institui o 'Dia Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas', além de criar a 'Campanha Coração Azul'.

De acordo com a proposta, o dia citado deverá ser celebrado em 30 de julho de todos os anos. A Campanha Coração Azul ocorrerá na última semana do mesmo mês.

O objetivo é promover ações educativas para encorajar a sociedade a participar do enfrentamento ao tráfico de pessoas, despertando o sentimento de solidariedade, a partir dos seguintes temas: prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e proteção e auxílio às vítimas do tráfico de pessoas.

“É fundamental a conscientização da sociedade sobre a existência e a gravidade desse crime, que muitas vezes é invisibilizado ou naturalizado”, disse Gerson.

O parlamentar também informou que o crime de "tráfico de pessoas é considerado a terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o de armas".

