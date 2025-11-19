Sérgio de Paula é nomeado para cargo de conselheiro do TCE

Após a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovar, nesta quarta-feira (19), a indicação de Sérgio de Paula para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), o Estado emitiu a nova nomeação na edição extra do Diário Oficial de hoje. A vaga veio da aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos.

A indicação, articulada desde a semana passada, foi apresentada pela Mesa Diretora após receber 23 assinaturas, número superior ao mínimo exigido pelo Regimento Interno. A Constituição Estadual estabelece que cabe ao Legislativo indicar quatro dos sete conselheiros do TCE.

Conforme a justificativa do projeto, Sérgio de Paula atende às exigências constitucionais para assumir como conselheiro, entre elas, ter mais de 35 anos, possuir idoneidade moral, reputação ilibada e experiência técnica de mais de dez anos.

Trajetória

Formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em áreas de gestão pública, Sérgio de Paula acumulou 16 anos de atuação no Banco Real, foi secretário de Fazenda em Dourados, diretor-geral da Assomasul e assessor parlamentar na ALEMS. No Governo do Estado (2015–2022), ocupou cargos estratégicos, como a chefia da Casa Civil e a Secretaria Especial de Gestão Política.

Com a aprovação legislativa, Sérgio de Paula está a um passo de assumir como conselheiro do TCE/MS, aguardando apenas a nomeação do governador.

