Assembleia aprova projeto que inclui ensino de Libras em escolas

O projeto de lei 5/2020, que dispõe sobre a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos currículos das escolas da Rede Estadual de Ensino, foi aprovado nesta quinta-feira (27), pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

“É necessário que se faça a inclusão das pessoas com deficiência auditiva nas escolas do Estado. Não podemos permitir que estas pessoas fiquem de fora do aprendizado, é uma obrigação do poder público oferecer meios para que todos tenham acesso à educação”, afirmou o deputado Jamilson Name, autor do projeto.

Nova Proposta

Name apresentou também outra proposta, que prevê o direito de servidores públicos do Estado, com deficiência visual, de receberem seus contracheques e comprovantes de rendimentos em formato acessível.

A exemplo de arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas permitindo a leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille.

