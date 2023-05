Assembleia define presidência de mais duas comissões da Casa

Conforme Atas publicadas no Diário Oficial do Parlamento, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) oficializou as presidências e vice-presidências da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas e da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor.

Os membros da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas, Renato Câmara (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), Zeca do PT e João Henrique (PL) escolheram por maioria dos votos, os deputados Zeca do PT para presidente e Lia Nogueira para vice-presidente.

Essa Comissão tem como atribuição a análise de matérias que tratam sobre políticas de crédito estadual, federal e externo e incentivos fiscais para o desenvolvimento agrário e assuntos relacionados aos povos indígenas e quilombolas. Também trata de matérias relativas a programas estaduais de fomento e pesquisa que visem essas áreas, bem como políticas de estímulo ao desenvolvimento agrário. Avalia, ainda, assuntos relativos ao atendimento e bem-estar da população indígena e quilombola.

Já a eleição da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos escolheu Gleice Jane para a presidência e o Professor Rinaldo para a vice-presidência. Os membros são Marcio Fernandes (MDB), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Lidio Lopes (Patriota), João Henrique (PL) e Gleice Jane. Essa é a segunda eleição desse grupo na atual legislatura e foi realizada em decorrência do falecimento do deputado Amarildo Cruz, em 17 de março deste ano. Amarildo era o presidente dessa Comissão.

Essa Comissão visa defender os direitos do consumidor, manter intercâmbio com órgãos governamentais e não-governamentais dirigidos à defesa do consumidor, requisitar informações necessárias à consecução de seus objetivos, opinar e orientar nas questões relativas à política estadual de direitos do consumidor.

