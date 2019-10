Assembleia entrega título “Cidadão de MS” a 46 homenageados

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), abriu, na noite da última terça-feira (1º), a sessão solene para a entrega do título Cidadão Sul-Mato-Grossense.

“Ao honrá-los com a cidadania sul-mato-grossense, o Poder Legislativo Estadual, expressão constitucional e orgânica da representação popular, lavra, em cada título ora conferido, o testamento histórico de reconhecimento pelo muito que fizeram, fazem e farão por Mato Grosso do Sul”, disse o presidente da Casa de Leis.

A cerimônia, que contou com a participação de várias autoridades, lideranças políticas e representantes da sociedade civil, faz parte da programação dos 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS). Em seu discurso, o presidente reafirmou a gratidão da sociedade aos 46 homenageados.

“Os que aqui se tornam, por mérito, cidadãos sul-mato-grossenses somam dignificantes trajetórias de dedicação profissional, de doação humana ou de arrojo empresarial, sempre em favor da grandeza econômica, da modernização social e da maioridade cultural do Estado em que escolheram edificar suas vidas. Mato Grosso do Sul, que um dia os acolheu, hoje rende a eles o mais alto tributo, pela determinação com que cada um, ao plasmar esses sonhos e esperanças em realidade, ajuda a construir aqui uma sociedade preparada para os grandes desafios contemporâneos”, disse.

O ex-deputado estadual Junior Mochi falou em nome dos homenageados. Natural de Itápolis (SP), ele vive há 35 anos em Mato Grosso do Sul. “O título simboliza a certidão de sul-mato-grossense. Esse reconhecimento nos dá uma imensa alegria e redobra nossa responsabilidade. Tive a oportunidade de estar nesta Casa por 12 anos, sendo em dois mandatos consecutivos como presidente. Aqui é a caixa de ressonância da população, onde todas as faces de uma mesma sociedade estão representadas. Sou apaixonado pelo Poder Legislativo, pois entendo sua importância na evolução da sociedade”, afirmou.

- Antônio Vaz: Alexandre Souza Moreira e Fábio Oliveira e Silva

- Barbosinha: José Alberto Vasconcellos e Renato Teixeira de Oliveira

- Cabo Almi: Duilio Vaneli e José Soares de Melo

- Capitão Contar: Márcio José Mendes

- Coronel David: Jair Messias Bolsonaro e Luiz Antônio Nabhan Garcia

- Eduardo Rocha: Natel Henrique de Moraes e Oswaldo Mochi Junior

- Evander Vendramini: Alexandre Branco Pucci e Déborah Mazzola Nunes Pereira

- Felipe Orro: Carlos Alberto de Assis e Jaceguara Dantas da Silva

- Gerson Claro: Antônio Márcio Fedes e Daltro Fiuza

- Herculano Borges: Emerson Feitosa da Silva e Marcos Luiz de Oliveira

- Jamilson Name: Francisco Cezário de Oliveira e Sylvio Wagih Abdalla Junior

- João Henrique: Osmar Pereira Bastos e Samir Nammour

- Lidio Lopes: Eliel Araújo de Alencar e Roberval Maurício Cardoso Rodrigues

- Londres Machado: Daniel Gadotti e Nicanor de Araújo Lima

- Lucas de Lima: Evander José Vendramini Duran e Pedro Haiduck

- Marçal Filho: Antônio Freire e Jairo de Quadros Filho

- Marcio Fernandes: Abelardo Luiz Lupion Mello e Wilson Joaquim da Silva

- Neno Razuk: Alexandre Rosa Ferreira e Welington Luiz Santana Lopes

- Onevan de Matos: Luiz Antônio Monteiro Simões e Marcelo dos Santos Souza

- Paulo Corrêa: Francisco Rodrigues Coelho Junior, Jaime Elias Verruk, Maurício Picarelli, Paulo Marcelo Gehm Hoff e Valmir Guarinão

- Professor Rinaldo: Dirceu Bettoni e Marcelo Loureiro da Rocha

- Renato Câmara: Gregorius Alapito Wuwur e Osmar Maia Filho

Deixe seu Comentário

Leia Também