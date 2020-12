Assembleia faz “esforço concentrado” para limpar pauta; Câmara segue em ritmo normal

Nesta semana, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Corrêa (PSDB), com a intenção de “limpar a pauta” antes do recesso parlamentar, informou aos colegas que haverá um “esforço concentrado” nas próximas semanas para votar o pacote de projetos enviado pelo governo estadual, assim como as demais propostas pendentes.

Para isto os deputados estão decidindo “regime de urgência” das matérias, para não precisar cumprir os prazos previstos nas comissões ou até para votação no plenário.

Seis projetos do governo e um do Ministério Público Estadual já receberam a condição de “regime de urgência”, para que possam ir diretamente ao plenário, onde as comissões e os deputados poderão dar parecer para votação. Se necessário, podem ser abertas sessões extraordinárias.

Já na Câmara Municipal de Campo Grande, o presidente Prof. João Rocha, informou ao JD1 Notícias que a Casa trabalha em ritmo normal, uma vez que todos os cronogramas estão sendo cumpridos. “Acreditamos que ao encerramento das sessões, que ocorre dia 22 de dezembro, vamos estar com a pauta toda votada e vencida”, afirmou.

De acordo com João Rocha, todos os projetos estão tramitando pelas comissões e, com os pareceres prontos, já irão a plenário para ser discutido e votado. “O projeto mais emblemático até o momento é a lei orçamentária, também já em finalização de relatório, em que o vereador Eduardo Romero é o relator. A possível votação acontece semana que vem ou na outra”, finalizou.

