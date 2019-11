Assembleia homenageia membros do MP

Os membros do Ministério Público do Estado (MP-MS) foram elogiados, durante uma sessão solene realizada na noite desta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

O evento foi proposto pela Mesa Diretora da Casa de Leis e realizado por conta do aniversário de 40 anos do Parlamento do Mato Grosso do Sul.

Foi concedido a 37 membros o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo.

O presidente da Casa, o deputado Paulo Corrêa (PSDB), explicou a celebração. “Todos os Poderes estão sendo homenageados aqui nos 40 anos, porque Mato Grosso do Sul foi uma construção da qual todos nós participamos e o Ministério Publico tem papel fundamental nisso. Então, não poderia faltar essa instituição como um dos construtores dessa grande história. Homenageando o MP, estamos homenageando a história de Mato Grosso do Sul”

O deputado também ressaltou os serviços prestados pelo ministério. “Aos agraciados com o Diploma do Mérito Legislativo, a reconhecida gratidão de todo o povo sul-mato-grossense, pela fé inquebrantável com que se dedicam a manter a ordem democrática, garantindo o exercício dos direitos sociais e constitucionais, bem como a segurança, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade social e a justiça – honrosas e desafiadoras atribuições do Ministério Público”.

Durante o evento foi exibido um vídeo, feito pela TV Assembleia, com os momentos especiais e históricos, que inclusive emocionou o procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos. “Não havia visto o vídeo e fiquei emocionado ao relembrar os 40 anos da história do MP. Parabéns a toda equipe da Assembleia Legislativa pela produção”

Além de comentar sobre o vídeo, procurador-geral relembrou da trajetória do ministério. “Falar do MP é relembrar homens e mulheres que fazem valer a pena a vida ser vivida não por si e para si, mas pelo outro. Cada um nessa instituição vive pelo outro, pela criança, homem e mulher de Mato Grosso do Sul. O MP encarna as lutas dos nossos tempos, protesta e grita, porque queremos um mundo justo, queremos aquilo que é direito de cada pessoa que habita no nosso Estado. O Ministério Público agradece esta Casa pela homenagem”

