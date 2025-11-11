Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Assembleia inicia votação de PL que autoriza operação de crédito de R$ 950 milhões

A proposta do Executivo prevê financiamento junto ao Banco do Brasil com garantia da União

11 novembro 2025 - 08h52Sarah Chaves
A sessão tem início às 9hA sessão tem início às 9h   (Wagner Guimarães/ALEMS)

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) iniciam, nesta terça-feira (11), a votação do Projeto de Lei 281/2025, que autoriza o Poder Executivo Estadual a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com garantia da União, no valor de até R$ 950 milhões. A proposta, encaminhada pelo Governo do Estado, tramita em regime de urgência e deve ter a votação concluída na quarta-feira (12).

De acordo com o texto, os recursos serão destinados exclusivamente a despesas de capital, voltadas ao financiamento de projetos estratégicos de investimento previstos no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos anuais do Estado. O montante também será usado na capitalização do fundo garantidor de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e no fortalecimento dos Fundos Estaduais, sendo proibido o uso em despesas correntes, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O objetivo é impulsionar o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul, com foco em infraestrutura e fortalecimento de políticas públicas.

Além do projeto do Executivo, os parlamentares analisam outras três proposições na sessão ordinária. Entre elas, o Projeto de Lei 141/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB), que cria o Dia Estadual de Reflexão e Memória pelas Vítimas de Feminicídio, a ser celebrado em 16 de fevereiro; o Projeto de Lei 238/2025, do deputado Renato Câmara (MDB), que reconhece a Juruva (Baryphthengus ruficapillus) como ave símbolo dos domínios da Mata Atlântica; e o Projeto de Decreto Legislativo 09/2025, da Mesa Diretora, que aprova o Plano de Aplicação de Recursos do FUNDERSUL para 2025.

A sessão tem início às 9h, é aberta ao público e pode ser acompanhada ao vivo pelos canais oficiais da ALEMS.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota projeto que redefine coordenação do Programa de Segurança Alimentar
Projeto na Câmara quer garantir sensores de glicose a pacientes com diabetes tipo 1
Política
Projeto na Câmara quer garantir sensores de glicose a pacientes com diabetes tipo 1
Foto: Getty Images
Política
'Todos poderão acessar o crédito', diz ministro sobre o programa 'Reforma Casa Brasil'
Foto: TCE-MS
Política
Conselheiro do TCE-MS encaminha pedido de aposentadoria
Gerson Garcia Serpa -
Justiça
Justiça condena ex-prefeito de Nioaque e nove pessoas por nepotismo
Prefeito Heliomar Klabunde
Política
Prefeitura de Paranhos tem reformulação completa do secretariado
Com a indicação, Jamilson busca sensibilizar o governo estadual
Política
Deputado Jamilson Name solicita reforma e ampliação de pontes na MS-270
MPMS em Iguatemi
Política
Vereador eleito em Iguatemi tem diploma cassado por irregularidades em gastos de campanha
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -
Política
STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro e aliados
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Moraes rejeita recurso de Bolsonaro contra condenação por golpe

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Polícia Militar prendeu o homem em flagrante
Polícia
Pai mata gato de estimação após filha não aceitar pesquisar conteúdo adulto em MS