Assembleia Legislativa de MS inaugura usina solar

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) inaugurou, nesta quarta-feira (25), a sua usina geradora de energia solar fotovoltaica, que vai abastecer todo o prédio atual e as futuras instalações da Casa de Leis.

A ação é um compromisso da 12ª Legislatura com a adoção de energia limpa e renovável.

Com potência de pico de 1,30MWp e produção anual estimada em 1.908.525,6 kWh, a usina foi instalada no teto do prédio legislativo, ocupando uma área de 6.100 m².

Foram utilizados 1.907 módulos fotovoltaicos Risen 695Wp e 8 inversores Sungrow 110kW, em projeto executado pela empresa MS Energy Engenharia.

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente da ALEMS, o deputado Gerson Claro (PP), destacou o avanço em direção a um futuro mais sustentável.

“Estamos preparando a Assembleia para os próximos 20 anos. Essa usina é mais um passo dentro do nosso propósito de adotar energia limpa. Já temos um estacionamento vertical onde não foi preciso derrubar árvores e, agora, essa entrega vem somar à nossa meta de carbono neutro até 2030”, afirmou.

Segundo o arquiteto da Assembleia, Neder Schabib Peres, a obra foi considerada rápida para o porte técnico do projeto. “Concluímos em cerca de 60 dias a instalação dos módulos, inversores e ligação da subestação. Já obtivemos aprovação da concessionária e a usina deve começar a operar ainda neste mês”, destacou.

