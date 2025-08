Assembleia Legislativa e Câmara de Campo Grande reiniciam atividades nesta semana

Nesta semana, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e a Câmara Municipal de Campo Grande retomam suas atividades legislativas, após o recesso parlamentar. Com sessões ordinárias, audiências públicas e reuniões de comissões, ambas as casas legislativas voltam a promover a discussão e deliberação de importantes temas.

Na Assembleia Legislativa de MS, as sessões ordinárias ocorrerão às terças, quartas e quintas-feiras, com uma agenda repleta de debates e deliberações sobre projetos e assuntos de interesse da população sul-mato-grossense. Além disso, a Casa realiza audiências públicas e reuniões de comissões que envolvem representantes do governo e da sociedade civil.

Na Câmara Municipal de Campo Grande, as sessões ordinárias acontecem às terças e quintas-feiras, onde os vereadores estarão em plena atividade para a análise e votação de propostas relacionadas à cidade. Além disso, a Câmara dará continuidade às suas audiências públicas e reuniões de comissões, abrindo espaço para que a população participe ativamente das discussões.

As sessões e eventos podem ser acompanhados presencialmente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também