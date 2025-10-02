Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Assembleia vota programa de recuperação de empresas em segunda discussão

Recupera-MS visa regularizar débitos de contribuintes em recuperação judicial ou liquidação

02 outubro 2025 - 08h22Sarah Chaves
Deputados em PlenárioDeputados em Plenário   (Luciana Nassar)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Na sessão ordinária desta quinta-feira (2) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados irão analisar dez projetos, incluindo a segunda discussão do Projeto de Lei 193/2025, do Poder Executivo, que estabelece o Programa Recupera-MS.

O programa visa regularizar débitos de contribuintes em recuperação judicial ou liquidação, além de falidos, especificamente no que diz respeito ao ICMS e à contribuição para o Fundersul. O objetivo é ajudar empresas a regularizarem suas pendências fiscais, estimulando a recuperação econômica de empresas em dificuldades.

Além da segunda discussão do Projeto de Lei 193/2025, também será apreciado o Projeto de Lei 222/2025, que inclui o evento "Viva Quebracho" no Calendário Oficial de Eventos do Estado, e o Projeto de Lei Complementar 7/2025, que altera a Lei Orgânica do Ministério Público para modificar a norma de transição sobre o preenchimento de vagas nas Promotorias de Justiça.

Sete outros projetos serão analisados em discussão única, incluindo a denominação da sala do Tribunal do Júri de Maracaju, concessão de títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense e a Comenda do Mérito Legislativo.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Izaias Medeiros
Política
Revogação de incentivos a empresas será votada na Câmara nesta quinta-feira
Imposto de Renda
Política
Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
Rodovia MS-339
Política
Rodovia MS-339 pode ganhar sinal de Wi-Fi para mais segurança e turismo
"A gente sempre quer mais": Campanha 'Caixa Encantada' espera superar doações de 2024
Política
"A gente sempre quer mais": Campanha 'Caixa Encantada' espera superar doações de 2024
Projeto foi aprovado na sessão de hoje
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Deputado Estadual Zé Teixeira
Política
Autor da Lei que criou o Outubro Rosa, Zé Teixeira reforça prevenção ao câncer de mama
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
TCE determina apuração de gratificações irregulares na Câmara de Rio Brilhante
Lula (esq.) e Bolsonaro em 16 de outubro
Política
Lula barra alterações na Ficha Limpa e estratégia fecha brechas para Bolsonaro
Foto: Divulgação/PCMS
Política
Deputados analisam projeto que amplia funções de delegados de classe especial
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
Política
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul