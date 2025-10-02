Assembleia vota programa de recuperação de empresas em segunda discussão

Na sessão ordinária desta quinta-feira (2) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os deputados irão analisar dez projetos, incluindo a segunda discussão do Projeto de Lei 193/2025, do Poder Executivo, que estabelece o Programa Recupera-MS.

O programa visa regularizar débitos de contribuintes em recuperação judicial ou liquidação, além de falidos, especificamente no que diz respeito ao ICMS e à contribuição para o Fundersul. O objetivo é ajudar empresas a regularizarem suas pendências fiscais, estimulando a recuperação econômica de empresas em dificuldades.

Além da segunda discussão do Projeto de Lei 193/2025, também será apreciado o Projeto de Lei 222/2025, que inclui o evento "Viva Quebracho" no Calendário Oficial de Eventos do Estado, e o Projeto de Lei Complementar 7/2025, que altera a Lei Orgânica do Ministério Público para modificar a norma de transição sobre o preenchimento de vagas nas Promotorias de Justiça.

Sete outros projetos serão analisados em discussão única, incluindo a denominação da sala do Tribunal do Júri de Maracaju, concessão de títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense e a Comenda do Mérito Legislativo.

